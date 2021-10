und 7. November) auf Patrick Wiencek verzichten. Der Kreisläufer des deutschen Meisters THW Kiel sagte seine Teilnahme aus familiären Gründen ab. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte Sebastian Firnhaber vom Bundesligisten HC Erlangen nach.

Bereits am Donnerstag hatte Rückraumspieler Paul Drux von den Füchsen Berlin wegen einer Knieoperation abgesagt. Der einwöchige Lehrgang beginnt am Montag. Die Spiele finden in Luxemburg und Düsseldorf statt.

