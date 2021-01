Durchschnittlich 4,95 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend die Übertragung im Zweiten Deutschen Fernsehen, dies entsprach einem Marktanteil von 14,7 Prozent.

Den Vorrundenabschluss gegen Ungarn (28:29) hatten am Dienstag 4,7 Millionen Zuschauer (13,6 Prozent Marktanteil) im ZDF gesehen, die ARD-Übertragung des klaren deutschen Erfolgs im Auftaktspiel gegen Uruguay (43:14) in der Vorwoche 3,95 Millionen Zuschauer (15,0). Das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen Kap Verde war in Ägypten coronabedingt ausgefallen.