Sollte Portugal am Abend gegen Frankreich gewinnen, würden die Norweger die K.o.-Phase verpassen. In Gizeh sorgte Sagosen mit acht Toren für den knappen Erfolg gegen Island, das bereits zuvor keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatte.

Ägypten bewies am Sonntag Comeback-Qualitäten. Zeitweise lagen die Gastgeber mit fünf Toren zurück, am Ende waren sie sogar dem Sieg nah. Wer neben Ägypten ins Viertelfinale einzieht, entscheidet sich am Abend beim Duell zwischen Schweden und Russland (20.30 Uhr).