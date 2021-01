Das Turnier tue nicht nur dem deutschen Handball gut, "sondern auch dem gesamten deutschen Sport", so Bob Hanning.

Die massive Kritik an der Mega-WM mit 32 Mannschaften, deren Durchführung viele für verantwortungslos halten, wies Hanning zurück. "Ich kann das nur noch mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen", so der 52-Jährige: "Jeder darf seine Meinung haben und äußern, aber hier ist es definitiv sicherer für die Teilnehmer als in Deutschland."