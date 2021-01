Handball

Handball-WM: "Leistungssteigerung muss her" - die Bilanz und Analyse des DHB-Teams

Die deutschen Handballer haben die WM in Ägypten auf einem historisch schlechten zwölften Platz beendet. So analysieren Spieler und Trainer die WM in Ägypten.

