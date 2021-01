Durch den am Ende zu fehlerhaften Auftritt im Schicksalsspiel gegen die Iberer hat die DHB-Auswahl den Einzug in das Viertelfinale in Ägypten nicht mehr in der eigenen Hand. "Wir haben zu viele Bälle liegen gelassen. Das tut einfach nur weh", sagte DHB-Kapitän Uwe Gensheimer am "ZDF"-Mikrofon: "Das Schwierigste ist jetzt, das zu verdauen."