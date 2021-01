Drei Spiele, drei Siege - das gilt auch für Portugal und Schweden. Die Schweden versetzten WM-Gastgeber Ägypten in der Gruppe G den ersten Dämpfer. Die Skandinavier gewannen das enge Duell mit 24:23 (9:12) und starten ebenso mit 4:0 Zählern in die Hauptrunde wie Portugal. Die Iberer gewannen in der Gruppe F mit 26:19 (14:9) gegen Algerien ebenfalls auch ihr drittes Spiel.