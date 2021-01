Handball

Handball-WM - Highlights: Deutschland-Gegner Kap Verde bietet Ungarn mit nur elf Feldspielern Paroli

Der von mehreren Coronafällen betroffene deutsche Vorrundengegner Kap Verde hat bei der Handball-WM in Ägypten sein Auftaktspiel gegen Ungarn trotz großem Kampf verloren. Der Turnierneuling, der am Freitagabend in Gizeh mit lediglich elf Spielern antrat, unterlag dem EM-Neunten in Gruppe A 27:34 (14:19). Die Highlights im Video.

00:02:56, 2 angesehen, vor 27 Minuten