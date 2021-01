Handball

Handball-WM: Katar macht Kroatien das Leben schwer - am Ende jubelt der Favorit um Superstar Duvnjak

Katar hält in der Gruppe C bei der Handball-WM lange mit Favorit Kroatien mit, am Ende zeigen sich die Kroaten um Superstar Domagoj Duvnjak aber abgezockter. Beide Teams stehen in der Hauptrunde in Ägypten.

