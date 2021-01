Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten geht es in die heiße Phase des Turniers: Insgesamt haben acht Mannschaften den Sprung ins Viertelfinale geschafft und kämpfen nun um die begehrten Halbfinal-Plätze.

Bereits am Mittwoch (27. Januar) zeigt Eurosport 1 das erste Viertelfinale Dänemark gegen Ägypten um 17:20 Uhr live bei Eurosport 1 mit Sascha Staat und Maik Thiele am Mikrofon. Direkt im Anschluss live ab 20:20 Uhr spielt Spanien gegen Norwegen. Es kommentieren Pascal Hens und Uwe Semrau.

Auch zum historisch schlechten Abschneiden des DHB-Teams äußert sich der Eurosport-Experte: "Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir zuletzt von den sogenannten 'Endspielen' nicht so viele gewonnen haben, wie die Partien bei der WM gegen Ungarn und Spanien. Da haben wir gut mitgehalten, waren gegen Spanien auch drei Tore vorne, am Ende aber verlieren die Jungs. Das gibt dann so ein Wieder-nicht-gepackt-Gefühl. So eine Begegnung muss jetzt bald mal wieder gewonnen werden, sodass es 'klick' macht bei den Spielern."