Die Vorrundenspiele des DHB-Teams von Bundestrainer Alfred Gislason in der Hassan-Moustafa-Halle in Gizeh könnten folglich maximal 1040 Besucher vor Ort verfolgen, die Halle bietet Platz für 5200 Fans. Deutschland trifft bei der 27. Handball-WM in Gruppe A auf die Außenseiter Uruguay (15. Januar) und Kap Verde (17. Januar) sowie Ungarn (19. Januar).

3400 Zuschauer dürfen außerdem in der "Cairo Stadium Sports Hall", der größten WM-Halle, vor Ort dabei sein. In der für die WM neu errichtete "New Capital Sports Hall" in Kairo sind maximal 1500 Fans zugelassen, in die "Borg Al Arab Sports Hall" in Alexandria dürften maximal 1000 Zuschauer. Die WM beginnt am 13. Januar, das Finale findet am 31. Januar statt.