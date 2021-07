Den Pokalwettbewerb eröffnen 14 Mannschaften aus der 2. Liga und zehn Teams aus den dritten Ligen, zu denen jedoch auch die Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg und TuS N-Lübbecke gehören.

Die erste Pokalrunde wird am Wochenende des 28. und 29. August ausgetragen, das Final Four in Hamburg steigt Ende April 2022. Die Erstliga-Klubs steigen erst Anfang Oktober in den DHB-Pokal ein, wenn die Zweitrunden-Partien gespielt werden.

Titelverteidiger ist der TBV Lemgo-Lippe, der sich Anfang Juni nach 19 Jahren Abstinenz wieder zum deutschen Pokalsieger krönte.

