Insgesamt gewannen die DJB-Starterinnen einmal Silber und dreimal Bronze. Die Männer blieben ohne Edelmetall. Deutschland ging nicht in allen Disziplinen in Bestbesetzung an den Start, so fehlten in der Klasse bis 81 Kilogramm Dominic Ressel und der erkrankte Ex-Weltmeister Alexander Wieczerzak.