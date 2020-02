Frankreichs Frauen trumpfen in Paris aus

In der französischen Hauptstadt ging es nicht nur um Titel und Medaillen, sondern auch um wertvolle Punkte für die Qualifikation zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.

Für die Gastgeber gab es vor allem dank der Damen in Paris gleich mehrmals Grund zur Freude. Zunächst triumphierte Clarisse Agbegbenenou in der Klasse bis 63 Kilogramm. Dann setzten Madeleine Malonga und Fanny Estelle Posvite mit den Rängen eins und zwei in der Klasse bis 78 Kilogramm noch einen drauf. Zum krönenden Abschluss fuhr dann auch Romane Dicko in der Klasse über 78 Kilogramm den Sieg ein.

Dagegen blieben die französischen Männer etwas hinter den Erwartungen zurück. Nur Axel Clerget in der Klasse bis 90 Kilogramm schaffte als Dritter hinter Nikoloz Sherazadishvili aus Spanien und Kenta Nagasawa aus Japan den Sprung auf das Podium. Besonders überraschend kam dabei, dass sich der seit fast zehn Jahren ungeschlagene Teddy Riner in der Klasse über 100 Kilogramm bereits im Achtelfinale dem Japaner Daiki Kamikawa geschlagen geben musste.

Erfolgreichste Nation waren wieder einmal die Japaner mit drei Siegen, sechs zweiten und vier vierten Plätzen. Bei den Männern waren Ryuju Nagayama in der Klasse bis 60 Kilogramm und Soichi Hashimoto in der Klasse bis 73 Kilogramm nicht zu schlagen. Bei den Frauen siegte Yoko Ono in der Klasse bis 70 Kilogramm.

Die weiteren Erfolge an der Seine fuhren bei den Männern Baul An aus Südkorea (bis 68 Kilogramm), der Belgier Matthias Casse (bis 81 Kilogramm), Peter Paltchik aus Israel (bis 100 Kilogramm) und der Niederländer Henk Grol (über 100 Kilogramm) ein. Bei den Frauen waren zudem Daria Bilodid aus der Ukraine (bis 48 Kilogramm), Distria Krasniqi aus dem Kosovo (bis 52 Kilogramm) und die Kanadierin Christa Deguchi (bis 57 Kilogramm) erfolgreich.

Die Starter des deutschen Judobundes (DJB) spielten diesmal nur eine Nebenrolle. Kein Deutscher konnte sich unter den besten Acht platzierten. Allerdings ging der DJB in vielen Wettbewerben auch mit der zweiten Besetzung an den Start, um sich mit den Spitzenleuten auf das Heimturnier in Düsseldorf Ende des Monats vorzubereiten.