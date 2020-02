Frey starker Zweiter in Düsseldorf, Vargas Koch tritt zurück

Beim wichtigsten Heimturnier auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio konnte dabei vor allem Johannes Frey im Wettkampf über 100 Kilogramm überzeugen.

Der 23-Jährige feierte als Zweiter den größten Erfolg seiner Karriere und musste sich lediglich im Finale dem Georgier Guram Tushishvili geschlagen geben. Dritte wurden Minjong Kim aus Südkorea und der Brasilianer Rafael Silva. Freys Traum, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Karl Richard zu den Sommerspielen zu reisen, ist damit ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden. Karl Richard Frey ist in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm aktiv und hat dort gute Chancen auf ein Olympiaticket.

Über Rang drei konnten sich Anna-Maria Wagner und Giovanna Scoccimarro freuen. Wagner teilte sich den dritten Platz in der Klasse bis 78 Kilogramm mit Fanny Estelle Posvite aus Frankreich. Es siegte Shori Hamada aus Japan vor der Brasilianerin Mayra Aguiar. Luise Malzahn belegte Rang sieben.

Scoccimarro belegte in der Kategorie bis 70 Kilogramm gemeinsam mit Margaux Pinot aus Frankreich Platz drei. Im Finale schlug die Japanerin Chizuru Arai Gabriella Willems aus Belgien.

Die im Vorfeld wohl aussichtsreichsten Starter des Deutschen Judobundes verpassten Bronze jeweils knapp. Theresa Stoll erreichte in der Klasse bis 57 Kilogramm ebenso den fünften Platz wie Dominic Ressel in der Klasse bis 81 Kilogramm. Der Sieg in Stolls Kategorie ging an die Kanadierin Jessica Klimkait. Im Wettbewerb der Männer bis 81 Kilogramm war Tato Grigalashvili aus Georgien nicht zu schlagen.

Am Rande des Turniers wurde die Berlinerin Laura Vargas Koch offiziell vom Leistungssport verabschiedet. Nachdem sie ihren 2019 ihren zweiten Kreuzbandriss verkraften musste und dadurch im Rennen um die Olympiaqualifikation nahezu aussichtslos zurückfiel, entschied sie sich gegen ein Comeback. “Ich habe gemerkt, dass es eher nichts wird, und der Arzt hat gesagt, er würde es mir absolut nicht empfehlen”, sagte Vargas Koch. Die 29-Jährige gewann Bronze bei den Sommerspielen 2019 in Rio de Janeiro.