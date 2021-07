Judo

Olympia 2021: Eduard Trippel sichert sich nach Videobeweis Medaille im Judo

Team Deutschland hat die nächste Medaille bei den Olympischen Spiele 2020 in Tokio sicher. Judoka Eduard Trippel hat sich sensationell in den Endkampf um Gold gefightet. Gegen den Türken Mihael Zgank geht es in die Verlängerung und der Golden Score entscheidet. Ein Schulterwurf mit anschließendem Videobeweis bringt die Entscheidung.

00:02:59, vor 2 Stunden