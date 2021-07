Judo

Olympia - Judo: Dominic Ressel verpasst Medaille - Tränen bei Österreichs Shamil Borchashvili

Dominic Ressel hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille knapp verpasst. Im Kampf um Bronze muss er sich Shamil Borchashvili geschlagen geben. In der Gewichtsklasse bis 81 kg ist Borchashvili zu stark für Ressel. Der Österreicher wird nach dem Gewinn der Bronzemedaille von seinen Emotionen übermannt und bricht in Tränen aus. Ressel landet am Ende auf dem 5. Platz.

00:05:44, vor einer Stunde