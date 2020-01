Olympia-Quali: Deutsche Judoka mit großem Team nach Tokio

Und schon im Januar und Februar stehen u.a. in Tel Aviv, Paris und Düsseldorf wichtige Qualifikationswettkämpfe für die Spiele an. Ende April steht dann fest, welche Athleten im Sommer in die japanische Hauptstadt reisen dürfen.

Die Qualifikation erfolgt über die Weltrangliste. Für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sieht es im Moment gut aus. In 13 der 14 Einzelwettbewerbe und damit auch im Teamwettbewerb wären Teilnehmer des Deutschen Judobundes (DJB) qualifiziert.

Lediglich in der Klasse bis 52 Kilogramm bei den Damen finden die Spiele aller Wahrscheinlichkeit nach ohne deutsche Beteiligung statt, sofern in den letzten Qualifikations-Wettkämpfen nicht noch eine große Überraschung passiert.

Allerdings wird es teilweise eng. Gerade in den leichteren Gewichtsklassen der Männer befinden sich die DJB-Starter auf den hinteren Qualifikationsplätzen. Weitere starke Ergebnisse zur Absicherung der Olympiateilnahme sind also notwendig, zumal auch die Teilnahme im Teamwettbewerb davon abhängen könnte.

Die 14 olympischen Klassen werden in insgesamt sechs Gewichtsgruppen unterteilt, jeweils drei bei den Frauen und bei den Männern. Nur die Teams, bei denen sich in allen sechs Gewichtsgruppen mindestens ein Starter und eine Starterin qualifizieren, dürften am Teamwettbewerb teilnehmen. Aktuell wären das insgesamt acht Nationen: Neben Deutschland noch die Japaner, die als Gastgeber eine Wildcard haben aber auch sportlich sicher qualifiziert wären, Brasilien, Kanada, Frankreich, die Niederlande, Russland und Südkorea.

Auf eine Teilnahme im Teamwettbewerb darf auch Österreich noch hoffen. Derzeit hätte man wie zwölf andere Mannschaften in fünf der sechs Gewichtsgruppen Starter qualifiziert. Österreich fehlen die leichten Gewichtsklassen der Männer.

Hier ist die wohl einzige noch realistische Hoffnung Lukas Reiter in der Klasse bis 52 Kilogramm, der dafür aber ein Spitzenergebnis bräuchte. Schon im Januar in Tel Aviv hat er eine Gelegenheit dazu.

