Olympische Stars: Tadahiro Nomura und Ryoko Tani

Sie sind die erfolgreichsten Judoka in der Olympischen Geschichte, Tadahiro Nomura und Ryoko Tani.

Beide kommen sie, wie kann es anders sein, aus Japan, der Judonation Nummer eins.

Nomura war im Superleichtgewicht, der Klasse bis 60 Kilogramm, aktiv. Im Alter von gerade einmal 21 Jahren holte er 1996 in Atlanta seine erste olympische Goldmedaille. Ein Jahr später gewann er bei den Weltmeisterschaften in Paris ebenfalls den Titel, ehe der erste große Rückschlag seiner Karriere folgte.

Anfang 1999 riss sich Nomura beim Grand Slam in Tokio das Kreuzband und fiel mehrere Monate aus. Gerade noch rechtzeitig kehrte er ins internationale Geschehen zurück, um sich für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney zu qualifizieren.

Und dort schlug er erneut zu. Mit einem Sieg im Finale gegen Jung Bu-kyung aus Südkorea krönte sich der dann 25-Jährige zum zweiten Mal zum Olympiasieger. Doch es sollte noch nicht das Ende seines olympischen Märchens sein.

Nach dem Erfolg in Australien trat Nomura zunächst vom Leistungssport zurück. Aber die Spiele 2004 in Athen reizten ihn. 2003 wagte er ein Comeback. Tatsächlich gelangen ihm die Qualifikation für die Sommerspiele und in Griechenland schließlich sein dritter Coup bei Olympia.

Eine fast noch außergewöhnlichere Bilanz hat Ryoko Tani. Zwar brachte es die Japanerin auf „nur“ zweimal Gold bei Olympia, dafür stand sie aber bei insgesamt fünf verschiedenen Olympischen Spielen auf dem Podium.

Gold in Sydney 2000 und Athen 2004, Silber in Barcelona 1992 und Atlanta 1996 und schließlich noch einmal Bronze bei ihren letzten Spielen in Peking 2008 hat Tani aufzuweisen. Insgesamt sieben WM-Titel komplettieren die herausragende Karriere der Judoka.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio, die aufgrund der Coronapandemie auf 2021 verschoben wurden, wollen ihre Landsleute in die Fußstapfen von Tani und Nomura treten. Wenn die Wettbewerbe ausgetragen werden können, erfahrt Ihr natürlich bei Eurosport, wer ebenfalls seinen Teil zur Olympischen Geschichte beiträgt.

