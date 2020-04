So beeinflusst Corona die Olympia-Qualifikation

Eine Mitteilung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat nun zumindest über einen Punkt Klarheit gebracht. Die bisher festgelegten Qualifikationen für die Spiele in Tokio gelten weiter.

Noch hat sich kein Judoka für Olympia qualifiziert. Der Stichtag, an dem die Plätze über eine Weltrangliste verteilt werden, wäre ursprünglich im Mai 2020 gewesen, wurde aufgrund der Wettkampfpause und der Verschiebung der Olympischen Spiele aber nun nach hinten verlegt.

Entschieden ist aber: Die bisher erhaltenen Punkte über die Weltrangliste bleiben erhalten. Sollte 2021 eine Austragung der Olympischen Spiele möglich sein, können diejenigen, die nach jetzigem Stand so gut wie sicher qualifiziert wären, also weiterhin mit einer Teilnahme planen.

Eine Einschränkung gibt es allerdings. Die letzte Entscheidung trifft nicht das IOC sondern das jeweilige Nationale Olympische Komitee. In Deutschland wäre das also der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).

Zwar hat DOSB-Präsident Alfons Hörmann in der „Sportschau“ bereits bestätigt, dass man, wann immer möglich, zugunsten der Athleten entscheiden wird. Allerdings darf pro Disziplin maximal ein Vertreter jedes Landes an den Start gehen. Sollten sich zwei oder mehr qualifiziert haben, muss der DOSB eine Entscheidung für einen und damit gegen den anderen Sportler treffen.

Darum hat zum Beispiel Ex-Weltmeister Alexander Wieczerzak in der Klasse bis 81 Kilogramm nun doch noch eine Chance auf die Olympiateilnahme, sofern er in den Wettkämpfen bis Ende der Qualifikationsperiode auftrumpfen kann. Ursprünglich hatte der derzeitige Weltranglisten-Dritte Dominic Ressel in der gleichen Klasse sein Olympiaticket so gut wie sicher.