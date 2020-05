Wettkampfpause im Judo geht weiter, EM nun im November

Die Europäische Judounion (EJU) hat ein neues Datum für die Europameisterschaften in Prag festgelegt.

Demnach soll das Turnier nun vom 8. bis 10. November 2020 in der tschechischen Hauptstadt ausgetragen werden.

Ursprünglicher Termin für die EM war das Wochenende vom 1. bis 3. Mai. Aufgrund der Coronapandemie war an eine Austragung jedoch nicht zu denken. Der Wettbewerb wurde zunächst auf Juni verschoben, schon Anfang April entschied man bei der EJU aber, dass auch das nicht einzuhalten war. Ein erneuter Anlauf im November wurde schon damals ins Auge gefasst und inzwischen offiziell bestätigt.

Turniere im Sommer werden indessen immer unwahrscheinlich. Fast alle Turniere, die bis einschließlich Ende August auf dem Terminkalender standen, sind inzwischen bereits verschoben oder komplett abgesagt. Zu den Wettbewerben, die nicht wie geplant stattfinden können, gehören neben den Olympischen Spielen in Tokio unter anderem auch die Junioren-WM in Istanbul, die Team-WM, die ebenfalls in Istanbul stattfinden soll, das Grand Slam Turnier in Baku und das Masters in Doha.

Auch die EM im Kata wurde nach hinten verlegt und soll nun im Dezember in Polen stattfinden. Die Veteranen-Europameisterschaft fällt der Pandemie komplett zum Opfer und wird auch nicht nachgeholt werden.

„Die Situation ist sehr ungewöhnlich für unseren Sport. Und die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte EJU-Präsident Sergey Soloveychik. „Wir schauen aber mit Optimismus in die Zukunft und hoffen, einige Aktivitäten im Europäischen Judosport im Herbst wieder aufnehmen zu können.“

