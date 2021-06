Publiziert 12/06/2021 Am 14:17 GMT

Die Männer enttäuschten hingegen beim großen Härtetest für Tokio, erreichten keine einzige Platzierung - im Judo werden nur die ersten sieben Ränge statistisch "gezählt".

Am Sonntag steht in Budapest noch der Mixed-Team-Wettbewerb an.

Judo Erstes deutsches Gold seit 28 Jahren: Wagner ist Judo-Weltmeisterin VOR 21 STUNDEN

Deutschland geht allerdings mit einer B-Auswahl an den Start und ist nur Außenseiter.

DIE GROSSEN OLYMPIA-GESCHICHTEN - der Eurosport-Podcast

Das könnte Dich auch interessieren: Mit WM-Gold nach Tokio: Wagner dreht die Judo-Welt auf links

(SID)

Emotionaler Ausbruch: So machte Wagner Gold perfekt

Olympia Tokio 2020 Ressel sichert Olympia-Ticket bei Judo-WM 09/06/2021 AM 15:03