Die Internationale Judoföderation (IJF) hat den für Ende November geplanten Grand Prix in Zagreb abgesagt. Das bestätigte die IJF in einer öffentlichen Mitteilung.

„Leider verschärft sich die globale Gesundheitskrise in den meisten Teilen der Welt. Im Moment sind immer mehr Länder gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, sogar vollständige Lockdowns, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu stoppen“, heißt es in der Mitteilung.

30/10/2020 AM 00:43

„Unter diesen Bedingungen, unter denen Veranstaltungen verboten sind und Veranstaltungsorte nicht verfügbar sind und in einigen Fällen sogar Training für unsere Athleten unmöglich ist, hat die IJF beschlossen, dieses Jahr keine weiteren Welt Judo Tour-Veranstaltungen zu organisieren“, schreibt die IJF weiter.

Das Wettkampfgeschehen soll nun 2021 mit dem Masters in Katar fortgesetzt werden. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

„Es ist eine schwere Entscheidung, insbesondere nach einer so erfolgreichen und freudigen Veranstaltung wie dem Grand Slam in Ungarn vor einigen Wochen“, wird IJF-Vizepräsident Marius Vizer zitiert. „Leider können wir sehen, dass die meisten Länder der Welt hart dafür kämpfen, dass die Pandemie nicht außer Kontrolle gerät. Und die Sicherheit der Judofamilie steht an erster Stelle.“