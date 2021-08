Ronald Rauhe sprang als erster aus dem Gold-Boot auf den Steg, dann drückte er jeden seiner Teamkollegen ganz fest an sich und fiel schließlich übermannt von seinen Emotionen auf die Knie. Der Kajak-Vierer der Männer hat im letzten Wettkampf der Olympischen Spiele doch noch das ersehnte erste Gold der deutschen Rennsport-Kanuten geholt. Für Rauhe (39) war es im letzten Rennen seiner Karriere seine fünfte Olympiamedaille.

"Das ist schwer in Worte zu fassen", sagte Rauhe im "ZDF", seine Stimme brach immer wieder weg: "Ich wusste ja, was auf dem Spiel steht, ich wollte unbedingt den krönenden Abschluss."

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen verwiesen Schlagmann Max Rendschmidt, Routinier Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke (Bonn/Potsdam/Dresden/Potsdam) den Rivalen Spanien knapp auf Rang zwei. Bronze ging an die Slowakei. Rendschmidt und Liebscher hatten schon 2016 in Rio mit dem Vierer Gold geholt.

Weil die übrigen DKV-Boote am Samstag jedoch komplett leer ausgingen und der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel sogar im Halbfinale scheiterte, fällt die Bilanz mit drei Medaillen (1-1-1) insgesamt mäßig aus. 2016 in Rio hatten die Rennkanuten noch viermal Gold geholt.

Zumindest der Vierer wurde seiner Favoritenrolle aber gerecht - und das sogar im Ersatzboot. Das eigentliche Boot war beim Verladen in Luxemburg von einem Gabelstaplerführer gerammt worden, der Ersatz kam aber rechtzeitig in Tokio an. "Es stand ein Riesenaufwand dahinter, dass wir hier überhaupt ein passendes Boot hatten", sagte Lemke und dankte allen Beteiligten.

Der Vierer der Frauen musste sich indes mit Rang fünf begnügen, erstmals seit 1988 verpasste das deutsche Quartett den Sprung auf das Podest.

Jahn/ Koch überzeugen im Canadier

Eine Enttäuschung erlebte auch Brendel . Der dreimalige Canadier-Olympiasieger schaffte es auf seiner Paradestrecke über 1000 m bei schwierigen Bedingungen nicht ins Finale, im B-Lauf wurde er Zweiter. "Es war nicht einfach für mich. Ich habe gemerkt, dass ich mit den Besten nicht mithalten kann", sagte der 33-Jährige, der 2012 und 2016 auf dieser Strecke Gold gewonnen hatte.

Der Berliner Conrad Scheibner schaffte es anders als Brendel ins A-Finale und wurde Sechster. Lisa Jahn (Berlin) und Sophie Koch (Karlsruhe) kamen im ersten Canadier-Rennen der Olympia-Geschichte für Frauen auf einen sehr guten vierten Platz.

Zuvor hatten nur Brendel und Tim Hecker mit Bronze im Zweier sowie Max Hoff/Jacob Schopf mit Silber den Sprung auf das Podest geschafft. Ziel des DKV waren eigentlich sechs Medaillen im Rennsportbereich. Weil die Slalomkanutinnen und -kanuten um Olympiasiegerin Ricarda Funk in allen vier Rennen auf das Podest gepaddelt waren, fiel die Bilanz insgesamt dennoch positiv aus.

(SID)

