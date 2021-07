Zu den Haien meinte Brigden-Jones jedoch ganz lässig: "Es ist bekannt, dass sie die Boote anschubsen. Wenn man einen großen Spritzer im Wasser sieht, weiß man, dass dort ein Hai ist."

Die über zwei Meter großen und über 100 kg schweren Fleischfresser machen der Olympionikin allerdings weniger Sorgen. Es seien ja schließlich keine Weißen Haie, erklärte Brigden-Jones, für die es die letzten Olympischen Spiele werden.

Anders sieht es allerdings bei einem weiteren Raubtier aus, mit dem sich die 33-Jährige in einem Trainingslager vor Olympia unfreiwillig das Wasser teilte.

Der Fluss, auf welchem sich die Australier auf Tokio vorbereitete, wird von Krokodilen bewohnt. Brigden-Jones erzählte: "Wir haben keine Krokodile gesehen, zum Glück. Aber wir haben eine Auffangstation besucht."

Dort sei den Sportlern ein riesiges Exemplar gezeigt worden. Gefangen wurde dieses Krokodil laut der hauptberuflichen Sanitäterin ausgerechnet an der Stelle, an der ihr Team täglich trainiert hatte. "Auf diese Geschichte hätten wir gerne verzichtet", meinte Brigden-Jones.

Am 6. August wird es in Tokio dann auch für die Australierin ernst. Im Vierer-Kajak über 500 m geht Brigden-Jones mit ihren Teamkolleginnen an den Start.

