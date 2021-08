Kanu/Kajak Flachwasser

Olympia 2021: Kanute Saeid Fazloula des olympischen Flüchtlingsteams im Viertelfinale beim Kajak

Der Iraner Saeid Fazloula hat das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kanu-Sprint erreicht. Der 28-jährige trainiert seit 2015 in Deutschland und startete gemeinsam mit Jacob Schopf in einem Lauf. Letzterer gewann den Lauf und steht direkt im Halbfinale, Fazloula rückt ins Viertelfinale weiter und darf sich nochmals beweisen.

00:05:35, vor 17 Stunden