Kanu/Kajak Slalom

Olympia 2021: Ricarda Funk gedenkt im Triumph der Flutopfer in ihrer Heimat Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ricarda Funk holte im Kanu-Slalom die erste Goldmedaille für den DOSB in Tokio. Während sie im fernen Japan den größten Erfolg ihrer Karriere feiern durfte, liegt in ihrer Heimat Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgrund der Flutkatastrophe vieles in Schutt und Asche. Die 29-Jährige hofft, dass die Medaille den Menschen ein wenig Hoffnung schenkt.

00:03:29, vor 3 Stunden