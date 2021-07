Kanu/Kajak Slalom

Olympia 2021: Sideris Tasiadis gewinnt Bronze im Einser-Kanadier - nächste deutsche Medaille

Team Deutschland hat die nächste Medaille bei den Olympischen Spiele 2020 in Tokio gewonnen. Sideris Tasiadis konnte im Einser-Kanadier auf der Wildwasser-Slalomstrecke die Bronzemedaille erringen. Nach seiner Fahrt musste der Deutsche aufgrund eines Patzers an Tor 19 allerdings noch zittern, aber am Ende reicht es zu Platz drei. Die Fahrt im Video.

00:03:36, vor 28 Minuten