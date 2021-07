Kanu/Kajak Slalom

Olympia - 2021: Ricarda Funk erfüllt sich Traum von einer Goldmedaille und hofft auf mehr Begeisterung für Kanuslalom

Riccarda Funk fehlen nach ihrer Goldmedaille im Kanuslalom bei den olympischen Spielen in Tokio die Worte. Nach dem Lauf zeigt sie sich stolz und hofft, dass in Zukunft mehr Kinder am Sport Kanuslalom Gefallen finden. Funk wurde im Kreis Ahrweiler geboren und schickt Grüße in die Heimat. Sie bedankt sich bei allen Wegbegleitern für die Unterstützung.

00:00:42, vor 2 Stunden