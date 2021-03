Karate

Karate: Jasmin Jüttner kämpft für ihren Olympia-Traum in Tokio - einmalige Chance bei Premiere

Jasmin Jüttner kämpft für die wohl einmalige Chance, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. In Tokio ist ihre Sportart Karate das erste Mal dabei, für die Teilnahme will die 27-Jährige Team-Weltmeisterin von 2014 alles geben.

