Karate

Olympia 2021 - Karate: Noah Bitsch gewinnt gegen Nurkanat Azhikanov mit Yuko kurz vor Schluss

Noah Bitsch hat in seinem zweiten Kampf bei den olympischen Karate-Wettbewerben in Tokio den ersten Sieg gefeiert. Zwar stand es gegen den Kasachen Nurkanat Azhikanov bei Kampfende 3:3, doch weil Bitsch zuerst eine einzelne Wertung erzielte, ging der Kampf an ihn. Die Entscheidung fiel dabei erst wenige Sekunden vor Schluss. Die Schlussphase im Video.

00:05:07, vor 3 Stunden