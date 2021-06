Publiziert 11/06/2021 Am 20:09 GMT | Update 14/06/2021 Am 15:14 GMT

Er habe gewusst, dass Jasmin sehr gut und sehr stark sei, so Karamitsos.

Jüttner war nach überzeugenden Leistungen ins Final Four eingezogen und belegte mit einem Sieg und zwei Niederlagen am Ende Platz drei. Am Sonntag haben Noah Bitsch, Anna Miggou, Ilja Smorguner und Johanna Kneer ebenfalls die Gelegenheit, sich für Olympia zu qualifizieren.

Karate feiert bei den Spielen in seinem Mutterland Japan die olympische Premiere. Schon bei der nächsten Austragung der Sommerspiele in Paris 2024 fehlt die Kampfkunst allerdings wieder im Programm.

Olympia Tokio 2020 Karate: Horne löst Olympiaticket für Tokio 20/05/2021 AM 12:32

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

(SID)

Kampf um den Traum von Tokio: Jüttner brennt auf Olympia-Premiere

Karate Kampf um den Traum von Tokio: Jüttner brennt auf Olympia-Premiere 28/02/2021 AM 23:18