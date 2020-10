"Gemeinsam stellen wir die Gesundheit der Athletinnen und Athleten und der Teams über eine sportliche Teilnahme", begründete DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam die Entscheidung. Die EM der Kunstturner war am vergangenen Mittwoch aus dem aserbaidschanischen Baku in die Türkei und damit von einem Risikogebiet ins andere verlegt worden. Der DTB hatte sogleich Zweifel an seiner Teilnahme geäußert.