"Ich bin seit 2009 dabei und hatte so viele vierte, fünfte und sechste Plätze. Jetzt fühlt sich das alles überwältigend an", sagte die 28-Jährige am "ARD"-Mikrofon.

Bui verabschiedete sich mit Tränen und einer tiefen Verbeugung von den Zuschauern: "Meine Übung war Konzentration pur, danach war alles wunderschön."

Für die 28-jährige Seitz war es der erste EM-Titel. Bei den Europameisterschaften 2011 in Berlin errang sie Silber im Mehrkampf, 2017 gab es in Cluj-Napoca Bronze am Stufenbarren.

(SID)

