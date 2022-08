Als sich der Trubel um die neue Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz gerade gelegt da, da legte Nachwuchstalent Emma Malewski mit einer zweite EM-Goldmedaille bei den European Championships sensationell nach. Und das Publikum in der Münchner Olympiahalle rastete aus.

Die gerade 18 Jahre alte Chemnitzerin blendete den Lärm in der Arena aus, gratulierte der deutschen Rekordmeisterin aus Stuttgart kurz, blieb cool und kam nahezu ohne Wackler über den "Zitterbalken".

Fassungslos verfolgte die gebürtige Hamburgerin, wie ihre Rivalinnen anschließend reihenweise vom Gerät fielen.

"Es ist einfach phantastisch, ein perfekter Tag. Durch die vielen Zuschauer fühlt sich alles noch viel krasser an. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich", sagte die Schülerin am ARD-Mikrofon.

Deutsche Turnerinnen peilen Weltspitze an

Als Fünfte, aber mit viel Enttäuschung im Blick, verließ Pauline Schäfer-Betz das Podium. Die Ex-Weltmeisterin aus Chemnitz blieb am Balken anders als die neue Championesse Malewski nicht fehlerfrei, verpatzte ihren Aufgang und überschritt die erlaubte Zeit.

Schon der erstmalige Gewinn der Bronzemedaille im EM-Mannschaftsfinale am Samstag hatte die Erwartungen des neuen Cheftrainers Gerben Wiersma übertroffen. "Die Top-Five waren eigentlich unser Ziel", sagte der Niederländer, nachdem die Kölnerin Sarah Voss ihren entscheidenden Paradesprung trotz einer schmerzhaften Wadenverletzung sicher in den Stand gebracht hatte.

Nun aber will der niederländische Coach auch der Weltspitze schon im Herbst ein Stück näherrücken. Auch bei den Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool wird das Erreichen des Teamfinales der besten acht Riegen angestrebt.

Nach drei Ruhetagen werden die Kunstturn-Europameisterschaften in München am Donnerstag mit den Wettbewerben der Männer fortgesetzt. Die besten Aussichten auf eine Medaille hat Lokalmatador Lukas Dauser aus Unterhaching, Olympia-Zweiter am Barren.

