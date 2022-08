Mit 156,750 Punkten lagen die Gastgeberinnen in der Münchner Olympiahalle zunächst vor den Niederlanden (155,464) sowie Österreich (146,863). Freudestrahlend verließen die Athletinnen von Beifall begleitet die traditionsreiche Arena.

Auch mit Blick auf die Gerätefinals am Sonntag erturnten sich die Schützlinge von Cheftrainer Gerben Wiersma exzellente Ausgangspositionen.

Ad

Am Stufenbarren kamen Bui und Seitz jeweils auf 14,200 Zähler und könnten ebenso in den Kampf um die Medaillen eingreifen wie auch die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz sowie Emma Malewski (beide Chemnitz) am Schwebebalken.

Kunstturnen Besondere Ehre: Hambüchen in Hall of Fame aufgenommen 09/05/2022 UM 17:02

Das könnte Dich auch interessieren: Besondere Ehre: Hambüchen in Hall of Fame aufgenommen

(SID)

Kommt der Vierfach-Salto? Hambüchens Zeitreise im Kunstturnen

Kunstturnen Nassar-Opfer bekommen angeblich 380 Millionen Dollar Entschädigung 13/12/2021 UM 22:54