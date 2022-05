In den vergangenen 24 Jahren wurde 129 Persönlichkeiten aus insgesamt 22 Nationen die Ehre zuteil, in die Hall of Fame gewählt zu werden. Dazu zählen unter anderem auch Nadia Comaneci, Mary Lou Retton, Larisa Latynina, Sawao Kato und Victor Chukarin.

(SID)

