In diesem Jahr ging sie lediglich für die Universität von Auburn/Alabama an die Geräte und nahm nicht an den Weltmeisterschaften in Liverpool teil.

Bislang ist es erst zwei Kunstturnerinnen gelungen, zweimal hintereinander Olympiasiegerin in der Königsdisziplin zu werden: 1956 und 1960 ging die Goldmedaille an die Ukrainerin Larissa Latynina für die UdSSR, die Tschechin Vera Caslavska triumphierte 1964 und 1968.

