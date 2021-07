Kunstturnen

Olympia - Kunstturnen: Elisabeth Seitz turnt im Mehrkampf-Finale ihre Bodenkür zur Musik von Bella Ciao

Die deutsche Turnerin Elisabeth Seitz zeigt im Mehrkampf-Finale in Tokio am Boden eine elegante Tanzeinlage zu einem Remix von Bella Ciao. Seitz turnt in der Bodentür zwischen Flick Flack und Salto tänzerische Elemente. Das Mehrkampf-Finale findet ohne US-Superstar Simone Biles statt. Die 24-Jährige kämpft mit psychischen Problemen.

