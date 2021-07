Kunstturnen

Olympia 2021: Mehrkampf-Olympiasieger Kohei Uchimura stürzt und scheitert in Qualifikation

Japans Turnlegende Kohei Uchimura ist bei seinen letzten Olympischen Spielen in der Qualifikation für den Mehrkampf gestürzt und schied damit aus. Der Mehrkampf-Olympiasieger von 2012 und 2016 verlor während seiner Reckübung den Halt. Am Barren trat der 32-Jährige in der Folge nicht mehr an. Uchimura beendet nach den Spielen in seinem Heimatland seine Karriere.

00:00:31, vor einer Stunde