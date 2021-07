Die Mannschafts-Olympiasiegerin von 1992 (!) mit der GUS gehörte 2008 in Peking und 2012 in London der deutschen Olympiariege an. Davor und danach startete Chusovitina für ihr Geburtsland Usbekistan.

(SID)

