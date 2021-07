Wenn Elisabeth Seitz am Sonntag in Tokio zur finalen Flugshow am Stufenbarren antritt, wird in der Heimat schon gefeiert. Mutter Claudia hat Geburtstag und hofft auf ein besonderes Geschenk aus Fernost - auf die erste Olympia-Medaille ihrer Tochter. Nach Platz sechs in London und Rang vier in Rio hat "Eli" das Podest fest im Blick, auch wenn sie weiß, wie "extrem" der Wettkampf mit den besten Fliegerinnen der Turnwelt werden wird.

Weltmeisterin Nina Derwael aus Belgien turnte die anspruchsvollste Übung, auch Sunisa Lee (USA), seit Donnerstag Mehrkampf-Königin , überzeugte. Trotz der wahnsinnigen Qualität an den beiden Holmen versucht Seitz (27), "so gelassen wie möglich zu bleiben". Denn eines hat sie "aus der Erfahrung gelernt: Sobald ich mir Stress mache, läuft es nicht mehr." Und überhaupt: "Jeder muss erstmal seine Übung zeigen." Auch das weiß sie zur Genüge.

Aus dem Mehrkampf hat Seitz ein gutes Gefühl mitgenommen, Platz neun war ein Top-Ergebnis für die deutsche Rekordmeisterin aus Stuttgart. "Ich habe das einfach nochmal als Training gesehen", sagte Seitz. Und dieses Training, fügte die Sportsoldatin mit einem Grinsen an, sei "ganz gut" gewesen. 14,500 Punkte in ihrer Spezialdisziplin am Stufenbarren waren eine ausgezeichnete Generalprobe für das Einzelfinale - mit der nötigen Luft nach oben.

Tanzeinlage mit Herz: Seitz-Kür am Boden zu Bella Ciao

Wie es sich dort anfühlt, oben auf einem internationalen Podium, das hat Seitz schon einmal erlebt. 2018 bei der WM in Doha landete sie hinter der überragenden Derwael und Rekord-Weltmeisterin Biles auf Platz drei. Sie weiß, "dass es möglich ist", und das weiß auch ihre Familie in der Heimat. Für Mama Claudia ist die Finalteilnahme ihrer so erfolgreichen Tochter aber schon ein tolles Geschenk. Die Medaille wäre nur noch eine glänzende Zugabe.

