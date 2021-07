Kunstturnen

Olympia 2021: Simon Biles glänzt im Training mit Höchst-Schwierigkeit und untermauert Gold-Anspruch

Sie ist das Aushängeschild in der Turn-Szene. Simon Biles präsentiert sich nach langer Wettkampfpause in Topform. Nach vier Goldmedaillen in Rio 2016 will die Amerikanerin auch bei den olympischen Spiele in Tokio ganz oben auf dem Podest stehen. Im Training zeigt Simone Biles der Konkurrenz einen Sprung der höchsten Schwierigkeit und untermauert damit ihren Gold-Anspruch.

00:01:59, vor einer Stunde