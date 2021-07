Die wartenden Medienleute ließ Simone Biles nach der Qualifikation in der Mixedzone stehen, die beiden ungewohnten Fehler hatten den US-Superstar scheinbar ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht.

"Im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das Gewicht der ganzen Welt auf den Schultern trage", offenbarte die Jahrhundert-Turnerin am Tag danach via "Facebook".

Eine unsaubere Landung am Boden und ein verstolperter Abgang vom Schwebebalken hatten nicht nur Biles selbst verblüfft, sondern auch dem US-Turnteam den Weg auf den gewohnten ersten Platz in der Teamwertung versperrt. Die ROC-Riege nutzte die unerwartete Gelegenheit und zog an den USA vorbei, erstmals seit elf Jahren.

Und weil sich das bei der olympischen Team-Entscheidung am Dienstag (12:45 Uhr live bei Eurosport) im Kampf um die Medaillen nicht wiederholen soll, lastet enormer Druck auf der 24-Jährigen. Nicht weniger als vier perfekte Übungen werden von der Rekord-Weltmeisterin erwartet.

Vorrunde wird als Weckruf gesehen

Diese Erwartungshaltung formulierte Teamkoordinator Tom Forster unmissverständlich: "Die Vorrunde war ein Weckruf, wir müssen daraus lernen. Wir müssen uns dringend darauf konzentrieren, die Fehler zu beheben." Zwar waren auch Biles' Teamkolleginnen nicht ohne Patzer geblieben, doch Adressatin der Kritik war zweifellos in erster Linie die viermalige Olympiasiegerin von Rio 2016.

Genau so jedenfalls kamen diese Vorhaltungen auch bei ihr an: "Ich weiß, dass ich den Druck beiseite schieben kann, und dann sieht es so aus, als ob ich ihn nicht mehr spüre. Aber manchmal ist das verdammt hart. Olympia ist kein Spaß."

Dabei ist objektiv betrachtet eigentlich überhaupt noch nichts passiert. Biles war im Vorkampf wie gewohnt die beste Mehrkämpferin, und sie qualifizierte sich ungeachtet ihrer Patzer für alle vier Gerätefinals. Aufgrund ihrer extrem hohen Ausgangswerte kann sich die 1,42 m kleine Biles derlei Fehlerchen zumeist folgenlos erlauben.

Und nicht einmal der Rückstand auf das ROC-Quartett von etwas mehr als einem Punkt fällt noch ins Gewicht. Im Teamfinale, das die deutschen Kunstturnerinnen als Neunte knapp verpassten, beginnen alle Mannschaften wieder bei null Punkten.

