"Der Verdächtige hat Tirops Eltern angerufen und gesagt, dass er etwas Unrechtes getan habe. Wir glauben also, dass er weiß, was passiert ist", erklärte Makori. "Je früher wir ihn dazu bringen, den Umstand, der zum Mord an der jungen Frau geführt hat, zu enthüllen, desto besser für uns alle. Wir stehen unter Druck, ihn zu fassen."

Tirop wurde am Mittwoch mit mehreren Stichwunden tot im Schlafzimmer ihres Hauses in Iten im Westen Kenias aufgefunden.

In der Höhenlage trainieren zahlreiche Lauf-Stars des Landes.

Tirop wurde 25 Jahre alt. "Mord an einem Champion", schrieb die Tageszeitung "Daily Nation".

Tirop läuft Weltrekord in Herzogenaurach

Erst vor einem Monat hatte Tirop, die in Tokio Olympia-Vierte über 5000 m geworden war, in Herzogenaurach einen Straßen-Weltrekord aufgestellt, als sie über 10 km die alte Bestmarke um 28 Sekunden auf 30:01 Minuten verbesserte. Die bisherige Bestmarke hatte Asmae Leghzaoui (Marokko) seit 2002 gehalten.

Zudem hatte sie 2017 und 2019 über 10.000 m jeweils WM-Bronze gewonnen. "Kenia hat ein Juwel verloren", schrieb der Verband in einer Mitteilung.

Tirops Tod löste große Anteilnahme aus. Selbst Kenias Staatspräsident Uhuru Kenyatta äußerte sich und forderte die Polizei auf, die Hintermänner der Tat aufzuspüren.

Krause: Tirop "wird in der Leichtathletik-Szene fehlen"

Auch die deutsche Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause zeigte sich schockiert von der Nachricht.

"Leider kannte ich sie nur aus dem Ergebnislisten und habe sie nie persönlich kennen gelernt. Sie wird in der Leichtathletik-Szene fehlen", so die zweimalige Europameisterin im Interview mit "Sport1". "Ein Tod in solch jungem Alter ist immer tragisch und erschreckend."

