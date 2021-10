Weltrekordläuferin Tirop war in der Vorwoche mit Stichwunden im Bauch tot in ihrem Haus in Iten aufgefunden worden.

Der Ehemann wurde danach auf der Flucht gefasst. Tirop wurde 25 Jahre alt.

Erst Mitte September hatte Tirop, die im Sommer in Tokio Olympia-Vierte über 5000 m geworden war, in Herzogenaurach einen Straßen-Weltrekord aufgestellt, als sie über 10 km die vorherige Bestmarke um 28 Sekunden auf 30:01 Minuten verbesserte.

Zudem hatte Tirop 2017 und 2019 über 10.000 m jeweils WM-Bronze gewonnen. "Kenia hat ein Juwel verloren", hatte der Verband in einer Mitteilung geschrieben. Sie galt als kommender Star der Läufernation.

