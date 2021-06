Leichtathletik

Luzern: Carolina Krafzik unterstreicht Olympia-Form mit Sieg in der Schweiz

Carolina Krafzik unterstreicht Olympia-Form mit Sieg in der Schweiz: Die deutsche Meisterin über 400 m Hürden setzt sich in Luzern souverän in 55,55 Sekunden durch.

