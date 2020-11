"Ich möchte mir ganz viele Umarmungen abholen", hatte Chris Nikic vor dem Start des Ironmans in Florida gesagt. Im Ziel hatte er sich diese auch redlich verdient. Denn in den knapp 17 Stunden zuvor hatte der mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommene Nikic Geschichte geschrieben.

"You are an Ironman", hieß es nach 16:46:09 Stunden für Nikic, der als ein Beispiel für andere vorangehen will. "Ich möchte anderen Menschen mit Down-Syndrom helfen, ihnen Türen öffnen", erklärte der Triathlet laut "Bild".