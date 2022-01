Lendore nahm 2016 in Rio und zuletzt in Tokio, als es er ins Halbfinale schaffte, an Olympischen Spielen teil. "Worte können unsere Trauer über den verheerenden und vorzeitigen Verlust nicht angemessen ausdrücken", heißt es in einer Stellungnahme des Olympischen Komitees von Trinidad und Tobago.

