Nach dem neuen Modus in der Königsklasse ermitteln die drei Bestplatzierten nach fünf Durchgängen in einem finalen Versuch die Siegerin.

Malaika Mihambo lag dabei mit 6,33 m hinter der serbischen Olympiadritten Ivana Spanovic (6,56), die zuvor mit 6,74 zurückgelegen hatte.

"Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen Wettkampf, es war der beste der Saison und ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Mihambo bei "Sky".

Alles lief bei Deutschlands Sportlerin des Jahres (Bestleistung 7,30 m) noch nicht rund. Bei den ersten beiden Versuchen trat sie über, im dritten Durchgang verschenkte sie bei ihrer besten Weite zwölf Zentimeter.

Jakob Ingebrigtsen knackt Europarekord aus dem Jahr 2000

Für das Highlight des Abends sorgte Norwegens Ausnahmetalent Jakob Ingebrigtsen mit einem Europarekord über 5000 m. Der 20 Jahre alte Europameister siegte in 12:48,45 Minuten und blieb mehr als eine Sekunde unter der bisherigen Bestmarke des Belgiers Mohammed Mourhit aus dem Jahr 2000 (12:49,71).

Im Diskuswerfen kam die deutschen Meisterin Kristin Pudenz beim souveränen Sieg der zweimaligen Olympiasiegerin Sandra Perkovic (Kroatien/68,31) mit soliden 64,42 m auf Platz drei. Die DM-Dritte Claudine Vita wurde Fünfte (62,72).

Omar McLeod läuft Weltjahresbestleitung über 110 Meter Hürden

Für weitere Jahresweltbestleistungen sorgten in Florenz Olympiasieger Omar McLeod (Jamaika) über 110 m Hürden in 13,01 Sekunden und der WM-Dritte Soufiane El Bakkali (Marokko) über 3000 m Hindernis in 8:08,54 Minuten.

Das Meeting konnte nicht wie gewohnt in Rom stattfinden, da das dortige Olympiastadion am Freitag Austragungsort des Eröffnungsspiels bei der Fußball-EM ist.

